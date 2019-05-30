Руденя: в "Боровлево-3" и "Эммаусс" планируют разместить до 30 резидентов

ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Оформление участков под создание в Верхневолжье индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлево-3" планируется начать в четвертом квартале текущего года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлёво-3". Территории расположены рядом со столицей Верхневолжья, они включены в генеральные планы. Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой. Оформление участков планируется начать в 4-м квартале 2019 года", – сказал глава региона, выступая в четверг в областном зкаконодательном собрании с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, предполагается, что "Боровлёво-3" наряду с проектируемым парком "Эммаусс" станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. В "Боровлёво-3" предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в "Эммауссе" – 8-10 резидентов.
Сейчас в Тверской области действуют шесть индустриальных парков: "Боровлёво" и "Раслово" в Калининском районе, "Две башни" и "Композит Сити" в Твери, "MSB-Удомля" в Удомельском городском округе, "Итомля" в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 миллиардов рублей.