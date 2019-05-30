Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:12Z
https://ria.ru/20190530/1555109002.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155509/98/1555099817_0:169:1620:1080_1036x0_80_0_0_d14146203be74de7cd957281c0796fd1.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: в "Боровлево-3" и "Эммаусс" планируют разместить до 30 резидентов

Вчера, 15:12
43
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Оформление участков под создание в Верхневолжье индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлево-3" планируется начать в четвертом квартале текущего года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлёво-3". Территории расположены рядом со столицей Верхневолжья, они включены в генеральные планы. Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой. Оформление участков планируется начать в 4-м квартале 2019 года", – сказал глава региона, выступая в четверг в областном зкаконодательном собрании с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, предполагается, что "Боровлёво-3" наряду с проектируемым парком "Эммаусс" станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. В "Боровлёво-3" предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в "Эммауссе" – 8-10 резидентов.
Сейчас в Тверской области действуют шесть индустриальных парков: "Боровлёво" и "Раслово" в Калининском районе, "Две башни" и "Композит Сити" в Твери, "MSB-Удомля" в Удомельском городском округе, "Итомля" в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 миллиардов рублей.
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Вчера, 13:16
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
200001
Тверская областьЭкономика
Рекомендуем
IT-отрасль должна помочь в переходе к цифровой экономике, заявили в Казани
РИА
Новости
Алексей Текслер
Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года
Липецкие депутаты увеличили бюджет региона почти на 3,5 млрд рублей
Липецкие депутаты увеличили бюджет региона почти на 3,5 млрд рублей
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Объем выбросов вредных веществ в Челябинске за пять лет снизится на 38%
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Алексей Текслер
Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса
Новые авиарейсы внутри Югры позволили увеличить пассажиропоток на 20%
Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния