Руденя: в "Боровлево-3" и "Эммаусс" планируют разместить до 30 резидентов

"В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлёво-3". Территории расположены рядом со столицей Верхневолжья, они включены в генеральные планы. Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой. Оформление участков планируется начать в 4-м квартале 2019 года", – сказал глава региона, выступая в четверг в областном зкаконодательном собрании с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.