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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Новые авиарейсы внутри Югры позволили увеличить пассажиропоток на 20%

15:01
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Появление весной этого года шести новых межмуниципальных авиамаршрутов позволило аэропортам Ханты-Мансийского автономного округа увеличить пассажиропоток на 20%, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона в ноябре прошлого года во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске заявила, что правительство Югры, являясь одним из ключевых акционеров авиакомпании "ЮТэйр", ожидает от нее предложений по развитию пассажирских перевозок внутри региона. В начале апреля перевозчик сообщил, что увеличит количество рейсов внутри Югры на 30% в 2019 году.
"Начиная с 1 апреля начало работу новое расписание, и пассажиропоток увеличился больше чем на 20%. Шесть новых межмуниципальных линий появилось", - сказала Комарова во время прямой линии в четверг.
Она отметила, что одновременно власти округа совместно с авиакомпанией открыли также новые межрегиональные маршруты из так называемых мини-хабов - Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. При этом глава региона назвала нонсенсом ситуацию, при которой Югра одновременно располагает самым большим количеством аэропортов среди российских регионов и при этом не имеет возможности "достигнуть любой населенный пункт", воспользовавшись этими аэропортами.
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"Мы понимали, что это будет затратно, по крайней мере, на этапе настройки расписания, но посчитали очень важным пойти этим путем... Для людей очень важна мобильность и безопасность, и авиаперевозки - наиболее безопасный способ перемещения. Мы надеемся еще и на то, что наш опыт создаст возможности в нашей стране, отличающейся большими расстояниями, чтобы можно было бы протестированный у нас проект использовать в других регионах", - добавила губернатор Югры.
По данным властей региона, в автономном округе действуют три международных воздушных гавани, а также не менее 10 других аэропортов, способных принимать самолеты высокого класса, в том числе в населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваЭкономика
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