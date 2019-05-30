Новые авиарейсы внутри Югры позволили увеличить пассажиропоток на 20%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Появление весной этого года шести новых межмуниципальных авиамаршрутов позволило аэропортам Ханты-Мансийского автономного округа увеличить пассажиропоток на 20%, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона в ноябре прошлого года во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске заявила, что правительство Югры, являясь одним из ключевых акционеров авиакомпании "ЮТэйр", ожидает от нее предложений по развитию пассажирских перевозок внутри региона. В начале апреля перевозчик сообщил, что увеличит количество рейсов внутри Югры на 30% в 2019 году.

"Начиная с 1 апреля начало работу новое расписание, и пассажиропоток увеличился больше чем на 20%. Шесть новых межмуниципальных линий появилось", - сказала Комарова во время прямой линии в четверг.

Она отметила, что одновременно власти округа совместно с авиакомпанией открыли также новые межрегиональные маршруты из так называемых мини-хабов - Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. При этом глава региона назвала нонсенсом ситуацию, при которой Югра одновременно располагает самым большим количеством аэропортов среди российских регионов и при этом не имеет возможности "достигнуть любой населенный пункт", воспользовавшись этими аэропортами.

"Мы понимали, что это будет затратно, по крайней мере, на этапе настройки расписания, но посчитали очень важным пойти этим путем... Для людей очень важна мобильность и безопасность, и авиаперевозки - наиболее безопасный способ перемещения. Мы надеемся еще и на то, что наш опыт создаст возможности в нашей стране, отличающейся большими расстояниями, чтобы можно было бы протестированный у нас проект использовать в других регионах", - добавила губернатор Югры.