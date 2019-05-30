ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума в четверг приняла закон о штрафах за распространение на территории России зарубежных газет и журналов без разрешения.

Правительство России в январе этого года внесло в Госдуму проект поправок в статью 13.21 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроектом предлагается заменить действующую норму об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения.

Проектом также предлагается дополнить указанную статью ответственностью за распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ.

Предполагается, что штраф за распространение иностранных СМИ без разрешения для граждан составит от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических - от 20 до 30 тысяч рублей. Проектом также предусмотрено, что во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.

Правительство отмечает, что проект закона разработан для приведения части 1 статьи 13.21 КоАП в соответствие в соответствие с требованиями, установленными статьями 11 и 54 закона "О средствах массовой информации".