Названы лучшие песни в истории человечества

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг 100 "лучших песен всех времен".
Список возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles, которая провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.
На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел), на третьей — хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.
Четвертое место журналисты отвели еще одной ливерпульской четверке — Hey Jude. Пятой стала композиция All Of Me американца Джона Ледженда.
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В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.
Чтобы составить рейтинг, журналисты разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.