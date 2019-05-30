Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:46Z
https://ria.ru/20190530/1555107628.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147544/73/1475447304_0:175:2942:1829_1036x0_80_0_0_3824fd5f32ccf0ddee7faeef1bee8e18.jpg
РИА Новости

Названы лучшие песни в истории человечества

14:46
1649
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг 100 "лучших песен всех времен".
Список возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles, которая провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.
На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел), на третьей — хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.
Четвертое место журналисты отвели еще одной ливерпульской четверке — Hey Jude. Пятой стала композиция All Of Me американца Джона Ледженда.
Кадр из фильма Лоуренс Аравийский (1962)
13 января, 07:01
Кинооператоры назвали лучший фильм XX века
В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.
Чтобы составить рейтинг, журналисты разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
05:50
"Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb
5420118
Обсудить 2
Адель ЭдкинсThe Rolling StonesQueenThe Beatles
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Участники на дистанции Московского полумарафона-2019
Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Учитель школы в Вольске рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
14:50Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
14:48Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
14:46Названы лучшие песни в истории человечества
Лента новостейМолния