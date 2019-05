Названы лучшие песни в истории человечества

На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел), на третьей — хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

Четвертое место журналисты отвели еще одной ливерпульской четверке — Hey Jude. Пятой стала композиция All Of Me американца Джона Ледженда.

В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.