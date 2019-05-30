Объем выбросов вредных веществ в Челябинске за пять лет снизится на 38%

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в ближайшие пять лет в Челябинске сократятся на 38%, в Магнитогорске – более чем на 20%, кроме того, все новые производства в регионе будут работать только при полном соблюдении экологических требований, заявил в четверг глава Челябинской области Алексей Текслер.

"Чистая и комфортная среда. В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Напомню, эти города вошли в 204-й указ президента и нацпроект по экологии. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%", - сказал Текслер, обращаясь к депутатам заксобрания региона.

Также он уточнил, что новые производства в регионе будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. С предстоящим принятием федерального закона о квотировании выбросов эти требования станут предельно конкретными, отметил Текслер, пояснив, что ПДК должна будет соблюдаться в любой точке, где живут люди. "Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут", - сказал глава региона.

Кроме того, после завершения инвентаризации инфраструктурных объектов и оценки затрат начнется масштабная модернизация водоочистных сооружений. "Для улучшения экологической обстановки будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза, реконструкция коллектора на реке Игуменка, очистка берегов реки Миасс, строительство обводного канала для реки Сак-Елга вокруг Карабаша и целый ряд других мероприятий", - отметил Текслер.

Он заявил, что поручил разработать программу "Зеленый город". "У нас появятся десятки тысяч новых крупноразмерных деревьев и кустарников, сотни тысяч квадратных метров новых газонов", - пояснил он.

По мнению главы Челябинского УФАС России Анны Козловой, в обращении не звучали цифры об итогах, а только перспективы на будущее. "Были охвачены все стороны жизни региона – в том числе экологическая проблематика… Появилась вера в будущее. Может быть, наши дети не будут уезжать из города (Челябинска)", - сказала она журналистам. Также, по ее словам, важна прослеживающаяся в обращении главы региона поддержка бизнеса и развитие конкуренции. "Развитие промышленности, соблюдение норм и правил для комфортной жизни южноуральцев. Я думаю, если мы это все реализуем, то уровень жизни в регионе вырастет", - сказала Козлова.