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РИА Новости

Путину показали российские разработки в сфере искусственного интеллекта

14:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с российскими разработками в области искусственного интеллекта, в том числе нейрошлемом, системой анализа транспортных потоков Москвы, а также системой речевой аналитики, которая дает возможность голосового заполнения медицинских документов.
В четверг глава государства проведет на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.
Перед совещанием президенту показали последние разработки в этой сфере. В начале выставки его поприветствовала цифровой аватар Сбербанка - созданная в России с помощью технологий искусственного интеллекта виртуальная телеведущая по имени Елена.
Главе государства в ходе осмотра продемонстрировали, в частности, решения компании "Вижн-лабс" в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. Путин ознакомился также с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска подозреваемых в местах скопления людей.
Как сообщил гендиректор "Вижн-лабс" Александр Ханин, система хорошо зарекомендовала себя в сфере безопасности - во время чемпионата мира по футболу в минувшем году с помощью этого продукта удалось поймать 62 человека, которые находились в розыске. Также на основе этой технологии компания предложила решение для школ, позволяющее отказаться от пропусков и проверки документов - школьники могут беспрепятственно пройти через турникеты, при этом уровень безопасности и комфорта максимальный.
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Также ему рассказали о механизме работы системы автономного управления наземным транспортом от группы компаний Cognitive Technologies. Президент ознакомился и с системой речевой аналитики, которая, например, дает возможность голосового заполнения медицинской документации - система распознаёт все медицинские термины и сокращения.
Также президенту продемонстрировали возможности нейронных сетей для обработки медиаконтента, в частности, технологию для улучшения фотографий от Mail.ru Group. Пользователи могли использовать ее для обработки фото к шествию "Бессмертного полка".
Компания "Яндекс" презентовала решения в области искусственного интеллекта для безопасности перевозок. Такие технологии используются, например, для контроля усталости водителей Яндекс.Такси.
Кроме того главе государства показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Путин посмотрел и на некоторые разработки лаборатории Сбербанка, например, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.
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