ДНР передала материалы об обстреле республики международным организациям

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики передало материалы об обстрелах ДНР со стороны украинских силовиков представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру республики для возбуждения уголовных дел.
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил журналистам, что в течение минувших суток украинские силовики вели огонь по районам семи населенных пунктов республики, одиннадцать раз нарушив режим прекращения огня.
"Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел",- заявил журналистам Безсонов.