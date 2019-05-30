Китай назвал действия США в Тайваньском проливе игрой с огнем

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Действия США в Тайваньском проливе являются игрой с огнем, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с генеральным секретарем Cовета национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли. Кроме того вооруженные силы США отправили два корабля ВМC через Тайваньский пролив. По словам американских военных, "транзит кораблей через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

"В последнее время американская сторона делает тщетные попытки закабалить Китай руками самих китайцев, это несбыточные мечты… Эти действия США являются игрой с огнем, серьезным подрывом дальнейшего развития китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в регионе", - заявил на брифинге У Цянь.

Он подчеркнул, что Тайвань – часть Китая, является внутренним делом Китая, касается коренных интересов и национальных чувств китайского народа.

"Принцип одного Китая – принятый всем международным сообществом консенсус, это также политическая основа китайско-американских отношений", - подчеркнул У Цянь.