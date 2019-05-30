В Новой Каледонии рыбак умер после нападения акулы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Акула напала на рыбака у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новая Каледония, вскоре он скончался от ранений и потери крови, сообщает портал радиостанции Акула напала на рыбака у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новая Каледония, вскоре он скончался от ранений и потери крови, сообщает портал радиостанции Nouvelle Calédonie la 1ère

Уточнятся, что рыбак в среду днем ловил морские огурцы к востоку от островов Белеп у северо-западных берегов Новой Каледонии. Акула напала на него, когда он рыбачил на глубине меньше одного метра.

Другие рыбаки, не сразу отреагировав на инцидент, попытались ему помочь. Однако было уже поздно, поскольку пострадавший потерял много крови.

По словам одного из очевидцев, крупная акула напала на рыбака сзади, ранив его от лодыжки до колена. Портал также приводит слова мэра островов Белеп Жана-Батиста Муалу, отметившего, что акула напала в зоне, которая считается опасной. Он уточнил, что это могла быть тупорылая акула.

Опасную для человека акулу такого вида называют также акула-бык, ее мясо употребляется в пищу.