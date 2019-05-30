Володин призвал Европу сделать выводы о мотивах США в вопросе безопасности

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны Европы также должны для себя сделать выводы о настоящих мотивах США в части их действий для международной безопасности, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя президентский законопроект о приостановлении ДРСМД.

Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.