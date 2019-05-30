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РИА Новости

Володин призвал Европу сделать выводы о мотивах США в вопросе безопасности

14:15
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны Европы также должны для себя сделать выводы о настоящих мотивах США в части их действий для международной безопасности, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя президентский законопроект о приостановлении ДРСМД.
Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
"В этой связи хотелось бы сделать акцент на том, что другие страны - Евросоюз, страны Европы, должны для себя также сделать выводы. США хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают заложниками страны Европы своими решениями?", - сказал Володин.
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Госдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
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