Россия и Япония договорились продолжать работу по денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Япония и РФ договорились продолжать взаимодействие для денуклеаризации Северной Кореи, заявил по итогам встречи в формате "2+2" министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Мы провели обмен мнениями по современной ситуации в Северной Корее. Мы пришли к единому мнению продолжать взаимодействие для достижения денуклеаризации Северной Кореи, что является нашей общей целью (с Россией)", - сказал министр Коно.