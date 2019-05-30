Россия и Япония договорились продолжать работу по денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Япония и РФ договорились продолжать взаимодействие для денуклеаризации Северной Кореи, заявил по итогам встречи в формате "2+2" министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Мы провели обмен мнениями по современной ситуации в Северной Корее. Мы пришли к единому мнению продолжать взаимодействие для достижения денуклеаризации Северной Кореи, что является нашей общей целью (с Россией)", - сказал министр Коно.
Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая. Переговоры продолжались 1 час 40 минут.