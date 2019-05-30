Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:07Z
https://ria.ru/20190530/1555105120.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155339/96/1553399648_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_5ad35ad4f979e51a05bec55332daf461.jpg
РИА Новости

Россия и Япония договорились продолжать работу по денуклеаризации КНДР

14:07
231
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Япония и РФ договорились продолжать взаимодействие для денуклеаризации Северной Кореи, заявил по итогам встречи в формате "2+2" министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Мы провели обмен мнениями по современной ситуации в Северной Корее. Мы пришли к единому мнению продолжать взаимодействие для достижения денуклеаризации Северной Кореи, что является нашей общей целью (с Россией)", - сказал министр Коно.
Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая. Переговоры продолжались 1 час 40 минут.
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
13:49
Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу
000002
Обсудить 0
Таро КоноСергей ЛавровКНДРЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу
РИА
Новости
Виктор Бондарев
Глава комитета Совфеда обвинил США в травле России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Комитет Госдумы по обороне поддержит проект о приостановлении ДРСМД
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Японии отметил важность консультаций "2+2" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
Автомобиль скорой помощи в США
В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина
Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН отправили в Белград
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019
Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке
Россия и Япония договорились о совместных поисково-спасательных учениях
Понижение уровня воды в Волге
Росрыболовство начало расследование из-за сообщений об обмелении Волги
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Япония и Россия договорились по теме нетрадиционных угроз, заявил Коно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на школу в Вольске, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель школы в Вольске рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Лента новостейМолния