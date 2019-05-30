Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 30 мая - РИА Новости. Министерство экономики и финансов Московской области планирует рост уровня собственных доходов региона до 1 триллиона рублей в 2024 гду, сказала в четверг глава ведомства Елена Мухтиярова

в ходе форума "Территории роста Московской области: механизмы достижения национальных целей развития".

"В 2024 году собственные доходы консолидированного бюджета, как мы планируем, достигнут 1 триллиона рублей", - отметила Мухтиярова.

По ее словам, доходы консолидированного бюджета области выросли почти на 50% за пять лет. Собственные доходы увеличились с 404 миллиардов рублей в 2013 году до 620 миллиардов рублей в 2018 году при низком уровне государственного долга.