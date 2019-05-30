Недавний пуск ракеты в КНДР нарушил резолюцию СБ ООН, считают в Японии

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Япония назвала на встрече 2+2 в Токио нарушением резолюций СБ ООН недавний пуск КНДР ракеты малой дальности, заявил в четверг глава Минобороны Японии Такэси Ивая.

Выступая с заявлением после переговоров, Ивая назвал испытанную Пхеньяном ракету "баллистической".

"Пуск в этом месяце в Северной Корее баллистической ракеты малой дальности представляет собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал глава Минобороны Японии.

По его словам, Япония и Россия "подтвердили, что полная денуклеаризация на Корейском полуострове представляет собой общую цель двух стран и согласились продолжать тесное взаимодействие по этому вопросу".

СБ ООН запрещает КНДР разработки и испытания именно баллистических ракет.