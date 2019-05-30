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РИА Новости

Недавний пуск ракеты в КНДР нарушил резолюцию СБ ООН, считают в Японии

14:01
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ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Япония назвала на встрече 2+2 в Токио нарушением резолюций СБ ООН недавний пуск КНДР ракеты малой дальности, заявил в четверг глава Минобороны Японии Такэси Ивая.
Выступая с заявлением после переговоров, Ивая назвал испытанную Пхеньяном ракету "баллистической".
"Пуск в этом месяце в Северной Корее баллистической ракеты малой дальности представляет собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал глава Минобороны Японии.
По его словам, Япония и Россия "подтвердили, что полная денуклеаризация на Корейском полуострове представляет собой общую цель двух стран и согласились продолжать тесное взаимодействие по этому вопросу".
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В начале мая Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя даже слова "ракеты". Речь шла о "реактивных снарядах" с дальностью от 70 до 200 километров.
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