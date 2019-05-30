В Ярославле девочка получила травму головы после падения качелей

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после того, как на семилетнюю девочку упали качели, ребенка госпитализировали с травмой головы, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 мая во дворе одного из домов города по улице Матросова.

"Вследствие неисправности крепления произошло опрокидывание люльки детской качели на семилетнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил травму головы в виде закрытого перелома свода и основания черепа. Таким образом, здоровью девочки был причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).