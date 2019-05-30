Глава МИД Японии отметил важность консультаций "2+2" с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Переговоры России и Японии в формате "2+2" в Токио важны для мира и стабильности в регионе, сказал по итогам встречи глав МИД и оборонных ведомств Японии и России министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"В условиях быстроменяющейся ситуации безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов между главами МИД и министерств обороны Японии и России как стран, ответственных за мир и стабильность в регионе, крайне важен. Сегодняшние консультации также были конструктивными и полезными", - сказал министр Коно.