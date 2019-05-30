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РИА Новости

Глава МИД Японии отметил важность консультаций "2+2" с Россией

13:54
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Переговоры России и Японии в формате "2+2" в Токио важны для мира и стабильности в регионе, сказал по итогам встречи глав МИД и оборонных ведомств Японии и России министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"В условиях быстроменяющейся ситуации безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов между главами МИД и министерств обороны Японии и России как стран, ответственных за мир и стабильность в регионе, крайне важен. Сегодняшние консультации также были конструктивными и полезными", - сказал министр Коно.
Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.о С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая.
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
13:49
Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу
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Таро КоноСергей ЛавровМИД Японии‎Сергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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