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РИА Новости

Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу

13:49
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© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио договорились укреплять связи в военно-морской области, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате "2+2".
"В ходе отдельной встречи с господином (министром обороны Японии Такэси) Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области", - сказал Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly.
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