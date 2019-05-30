Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио договорились укреплять связи в военно-морской области, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате "2+2".
"В ходе отдельной встречи с господином (министром обороны Японии Такэси) Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области", - сказал Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly.