День Победы по иудейскому религиозному календарю отметят в 20 странах

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иудеи в более чем 20 странах мира вечером в четверг встретят День Спасения и Освобождения (26 ияра) – еврейский религиозный праздник, посвященный Победе над нацизмом и приуроченный к капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ".

День капитуляции нацистской Германии в 1945 году пришелся как раз на 26 ияра. Инициатором внесения этой даты в религиозный календарь иудеев в 2014 году выступил глава фонда "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.

"Россия, где День спасения и освобождения включен в реестр праздников и памятных дней и официально отмечается уже в пятый раз, станет одним из главных мировых центров торжеств. Праздничные акции и молитвы пройдут более чем в 40 синагогах и общинных центрах Москвы и других городов. В том числе в Московской хоральной синагоге, Московском общинном центре в Марьиной роще, других синагогах Москвы. В Александровском саду 31 мая состоится традиционное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата", - отметили в пресс-службе фонда.

© РИА Новости . Антон Скрипунов Российские евреи возлагают венки к могиле Неизвестного солдата в религиозный иудейский праздник - День спасения и освобождения © РИА Новости . Антон Скрипунов Российские евреи возлагают венки к могиле Неизвестного солдата в религиозный иудейский праздник - День спасения и освобождения

В рамках празднования 26 ияра состоится открытие первого в Москве памятника, посвященного трагедии Холокоста - монумента героям восстаний в концлагерях и еврейских гетто. Памятник откроют на улице Образцова, напротив здания Еврейского музея и центра толерантности 4 июня при участии главы Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды, ведущих российских политиков, а также представителей израильских властей. Среди гостей также будут раввины и руководители еврейских организаций, ветераны и молодежь.



Конкурс на лучший проект памятника проходил в прошлом году, на него было подано около ста заявок из разных регионов России и из-за рубежа. Победителем экспертный совет конкурса почти единогласно признал работу скульптора Александра Цигаля и архитектора Евгения Полянцева. Сам монумент был заложен 29 января 2018 года при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Хотя около половины жертв Холокоста были гражданами нашей страны, в Москве до сих пор не было отдельного памятника, посвященного этой трагедии и ее жертвам. Есть лишь бюсты нескольких Праведников народов мира во дворе Библиотеки иностранной литературы и мемориальная доска на здании, где во время войны располагался Еврейский антифашистский комитет", - отмечают в фонде.

Помимо России, другим крупнейшим центром торжеств станет Израиль, где оба главных раввина страны включили этот праздник в иудейский календарь, а кнессет принял закон о внесении 26 ияра в официальный перечень памятных дат. В конце мая религиозные мероприятия в честь Дня спасения и освобождения пройдут в ключевых для иудеев местах - у Стены плача, у гробницы праматери Рахели в Вифлееме, в пещере патриархов в Хевроне, в синагогах крупнейших израильских городов.

Кроме того, 26 ияра будет организовано шествие "Бессмертный полк" в одном из самых символически значимых мест страны - на горе Герцля в Иерусалиме, а в школах Израиля пройдут специальные просветительские мероприятия.

Число городов, где отмечают "иудейский День Победы", как отмечают в фонде, ежегодно растет не только в России и Израиле, но и по всему миру. Молитвы и праздничные церемонии состоятся в этом году в Австралии, Австрии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Китае, Молдавии, Нидерландах, Польши, США, Тунисе, на Украине и во Франции.



"День спасения и освобождения - это не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение, ведь использование григорианского или любого другого нееврейского календаря в еврейском богослужении просто невозможно. В молитвах, которые написаны для этого праздника, звучит благодарность Богу и благодарность воинам-освободителям Красной армии и других армий стран антигитлеровской коалиции за то, что еврейский народ был спасен от полного уничтожения", - объясняет Герман Захарьяев.