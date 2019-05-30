Токио и Москва договорились о визите главы ВМФ России в Японию

"Мы согласились организовать визит в Японию главнокомандующего военно-морскими силами России во второй половине нынешнего года. Посещение Японии высшим руководством военно-морских сил России состоится впервые после 18-летнего перерыва, и мы надеемся на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами наших стран", - сказал Ивая на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и обороны РФ и Японии в Токио в формате "2+2".