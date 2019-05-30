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РИА Новости

Токио и Москва договорились о визите главы ВМФ России в Японию

13:44
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Токио и Москва договорились о первом за 18 лет визите главы ВМФ России в Японию, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.
"Мы согласились организовать визит в Японию главнокомандующего военно-морскими силами России во второй половине нынешнего года. Посещение Японии высшим руководством военно-морских сил России состоится впервые после 18-летнего перерыва, и мы надеемся на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами наших стран", - сказал Ивая на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и обороны РФ и Японии в Токио в формате "2+2".
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
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