РЖД отрицает повышение цен на плацкартные билеты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, заявила, что не повышала цены на билеты в плацкартные вагоны. Информация о подорожании, утверждают в компании, появилась потому, что билеты по полному тарифу сравнили с акционными.

О резком повышении стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в летние месяцы написали "Известия" со ссылкой на письмо Общероссийского объединения пассажиров к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

В организации заявили, что в последнее время получили от россиян много жалоб на подорожание билетов, и потому проанализировали цены по 12 направлениям. Оказалось, что на некоторых из них билеты подорожали в два раза.

Самый большой рост отмечается на поезда Москва — Калининград (цена увеличилась в два раза по сравнению с маем — 4021 рубль), Москва — Адлер (плюс 97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск — Томск (плюс 93 процента, 1507 рублей). Поезда из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова подорожали меньше, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.

Издание отмечает, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид, то есть цены здесь устанавливаются государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

Тарифы устанавливает ФАС, и c января этого года их проиндексировали на 3,9 процента, причем с 14 июня по 1 сентября не допускается повышать тариф более чем на 20 процентов.

В связи с этим Общероссийское объединение пассажиров попросило ФАС проверить обоснованность роста цен, а в случае выявления нарушений — принять меры к РЖД.

Некорректное сравнение

В Федеральной пассажирской компании заявили, что серьезное подорожание невозможно.

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", — сказали в пресс-службе перевозчика.

Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина пояснила РИА Новости, что компания может в течение года применять повышающие и понижающие коэффициенты, но в целом рост цен не может быть выше определенной государством планки.

"Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах не зависит от того, сколько мест выкуплено в вагоне, одно место осталось или сто. Она всегда фиксирована. Единственное отличие, которое пассажир может увидеть в цене, это график гибкого регулирования", — сказала Жегулина.

Она отметила, что в течение года есть разные периоды спроса. В период низкого спроса компания применяет пониженный коэффициент, так что пассажиры плацкартных и общих вагонов могут купить билет по более низкой цене.

"Естественно, есть сезон повышенного спроса — это летние перевозки, когда цена, установленная государством, повышается за счет применения индекса гибкого графика регулирования тарифов на 20 процентов", — рассказала замглавы ФПК.

Поэтому, по ее словам, нужно проверить, как сравнивало цены Объединение пассажиров.

"Могли сравнить верхнюю полку акционного тарифа с нижней полкой без акции. Конечно, такое сравнение некорректно. Поэтому нам важно обоснованно и обстоятельно рассмотреть обращение и расчет объединения пассажиров для того, чтобы представить развернутый комментарий. <...> Но мы уже видим, что в большинстве расчетов, которые были произведены объединением пассажиров, сравнивались тарифы акционные с неакционными", — добавила Жегулина.

Так, с 1 мая ФПК проводило акцию, во время которой билеты на поезда, отправляющиеся с 13 по 31 мая, можно было купить с 40-процентной скидкой.

Реакция ФАС

Федеральная антимонопольная служба заявила, что совместно с РЖД разберется с жалобами по каждому маршруту и опубликует выводы.

"Возможно, эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав", — отметили в антимонопольном ведомстве.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин попросил главу РЖД Олега Белозерова и министра транспорта Евгения Дитриха взять ситуацию на личный контроль.