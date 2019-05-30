Россия обеспокоена планами размещения американской системы ПРО в Японии

"Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе, в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории", - сказал он журналистам по итогам встречи министров иностранных дел и обороны России и Японии в Токио.

Правительство Японии в 2017 году приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Предполагается, что радиус их действия сможет покрыть всю Японию. Каждая установка обойдется в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.