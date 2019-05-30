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РИА Новости

Россия обеспокоена планами размещения американской системы ПРО в Японии

13:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Россия обеспокоена угрозами ее безопасности, которые возникают в связи с планами размещения американской ПРО в Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе, в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории", - сказал он журналистам по итогам встречи министров иностранных дел и обороны России и Японии в Токио.
Правительство Японии в 2017 году приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Предполагается, что радиус их действия сможет покрыть всю Японию. Каждая установка обойдется в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора. Существенно отягощает эти переговоры и военный альянс между Токио и Вашингтоном.
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Сергей ЛавровМИД РФЯпонияРоссияСШАВ мире
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