Переговоры "2+2" в Токио были откровенными, заявил Лавров

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Переговоры России и Японии в формате "2+2" в Токио были откровенными, сторонам удалось выстроить конструктивную дискуссию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в японской столице.

"Мы провели сегодня уже четвертый раунд консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии. Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая.