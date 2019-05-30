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РИА Новости

Переговоры "2+2" в Токио были откровенными, заявил Лавров

13:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Переговоры России и Японии в формате "2+2" в Токио были откровенными, сторонам удалось выстроить конструктивную дискуссию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в японской столице.
"Мы провели сегодня уже четвертый раунд консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии. Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая.
Предыдущие три раунда такого формата прошли в 2013, 2017 (оба в Токио) и в 2018 году (в Москве).
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