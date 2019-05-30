Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья

ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. До 2024 года в Тверской области в рамках реализации национальных проектов должны быть построены 4,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Одновременно с развитием тверской агломерации необходимо обеспечить увеличение объемов жилищного строительства во всех муниципалитетах. Для этого будет обеспечена реализация мер по снижению стоимости ипотечного кредитования и поддержке многодетных и молодых семей, предложенных в послании президента", - сказал глава региона, выступая в четверг в областном законодательном собрании с отчетом о деятельности правительства.