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РИА Новости
Тверская область

Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья

13:16
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. До 2024 года в Тверской области в рамках реализации национальных проектов должны быть построены 4,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Одновременно с развитием тверской агломерации необходимо обеспечить увеличение объемов жилищного строительства во всех муниципалитетах. Для этого будет обеспечена реализация мер по снижению стоимости ипотечного кредитования и поддержке многодетных и молодых семей, предложенных в послании президента", - сказал глава региона, выступая в четверг в областном законодательном собрании с отчетом о деятельности правительства.
В настоящее время в регионе активное жилищное строительство ведется в Твери (214,9 тысяч квадратных метров), а также Калининском(73,3 тысячи квадратных метров), Конаковском (30,9 тысяч квадратных метров), Зубцовском (13,0 тысяч квадратных метров) и Старицком районах(8,9 тысяч квадратных метров).
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