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РИА Новости
Вологодская область

Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов

13:09
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 30 мая – РИА Новости. В Вологодской области представители областной Общественной палаты войдут в состав принимающих комиссий при сдаче в эксплуатацию всех социальных объектов, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
Такое предложение общественникам губернатор области Олег Кувшинников сделал накануне на первом пленарном заседании Общественной палаты Вологодской области V созыва.

"Мне бы очень хотелось, чтобы члены Общественной палаты взяли на себя ответственность по контролю за реализацией программ развития территорий – строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных объектов", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

По словам главы региона, общественные советы в регионе активизировались, стали генерировать инициативы, участвовать в управлении территориями. Это позволило включить самих жителей, в том числе молодежь, в общественную деятельность.
Кувшинников добавил, что без общественного контроля невозможно представить гражданское общество.
"Общественной палатой накоплен огромный опыт, реализованы социально-важные инициативы и проекты, проведено 150 независимых экспертизы законопроектов и нормативных правовых актов, создана система Общественных советов. Сейчас их 70, и они охватывают весь регион и все отрасли", - приводит пресс-служба комментарий председателя Общественной палаты Вологодской области Ольги Даниловой.
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Вологодская областьОбщество
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