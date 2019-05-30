Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов

ВОЛОГДА, 30 мая – РИА Новости. В Вологодской области представители областной Общественной палаты войдут в состав принимающих комиссий при сдаче в эксплуатацию всех социальных объектов, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

Такое предложение общественникам губернатор области Олег Кувшинников сделал накануне на первом пленарном заседании Общественной палаты Вологодской области V созыва.

"Мне бы очень хотелось, чтобы члены Общественной палаты взяли на себя ответственность по контролю за реализацией программ развития территорий – строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных объектов", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

По словам главы региона, общественные советы в регионе активизировались, стали генерировать инициативы, участвовать в управлении территориями. Это позволило включить самих жителей, в том числе молодежь, в общественную деятельность.

Кувшинников добавил, что без общественного контроля невозможно представить гражданское общество.