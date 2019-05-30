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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье к 2024 году доля региональных дорог вырастет до 34%

12:59
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© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. В Тверской области в прошлом году после капитального ремонта были введены в эксплуатацию 212 километров дорог регионального и межмуниципального значения, 118 километров дорог муниципального значения, отремонтированы около 133 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Эти данные привел губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг перед депутатами областного законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.
"В текущем году Тверская область активно участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, а в городе Твери – до 85%, снизить долю автодорог, работающих с перегрузкой на 10%, и в 2 раза уменьшить количество аварийно опасных участков", - сказал глава региона.
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