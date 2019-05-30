Власти Ярославля опровергли связь городского фестиваля красок с религией

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Ярославский священник Алексей Кириллов попросил мэрию Ярославля отказаться от проведения праздника, где люди раскрашивают друг друга красками, поскольку считает его индуистским; в ответ власти заявили, что праздник не связан с религией.

Двадцать пятого мая в Ярославле прошел праздник под название "Музыкальный фестиваль красок". Он проводится уже несколько лет подряд. По описанию организаторов, самым ожидаемым моментом фестиваля является "массовый залп краски", когда участники фестиваля одновременно подбрасывают вверх краску разных цветов, "создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя".

"Который год в нашем городе проводится навязанный ярославцам религиозный обряд индуистов и кришнаитов - посыпание раскрашенным символическим пеплом демониссы Холи. Считаю, как и многие православные жители нашего города, это недопустимым", - написал настоятель Яковлевско-Благовещенского храма в Ярославле Алексей Кириллов на своей странице в Facebook.

Он попросил руководство мэрии обратить на этот праздник внимание.

"Никакого отношения к индуистским религиозным обрядам этот фестиваль красок не имеет. Это молодежное мероприятие, в основе которого – выступление молодежных вокальных групп, диджеев, с популярной молодежной музыкой, игры, конкурсы. Ни один обряд, используемый на индуистском фестивале весны (красок Холи) на нашем мероприятии не используется", - заявила начальник городского управления культуры Ольга Каюрова.