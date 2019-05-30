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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Власти Ярославля опровергли связь городского фестиваля красок с религией

12:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Ярославский священник Алексей Кириллов попросил мэрию Ярославля отказаться от проведения праздника, где люди раскрашивают друг друга красками, поскольку считает его индуистским; в ответ власти заявили, что праздник не связан с религией.
Двадцать пятого мая в Ярославле прошел праздник под название "Музыкальный фестиваль красок". Он проводится уже несколько лет подряд. По описанию организаторов, самым ожидаемым моментом фестиваля является "массовый залп краски", когда участники фестиваля одновременно подбрасывают вверх краску разных цветов, "создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя".
"Который год в нашем городе проводится навязанный ярославцам религиозный обряд индуистов и кришнаитов - посыпание раскрашенным символическим пеплом демониссы Холи. Считаю, как и многие православные жители нашего города, это недопустимым", - написал настоятель Яковлевско-Благовещенского храма в Ярославле Алексей Кириллов на своей странице в Facebook.
Он попросил руководство мэрии обратить на этот праздник внимание.
"Никакого отношения к индуистским религиозным обрядам этот фестиваль красок не имеет. Это молодежное мероприятие, в основе которого – выступление молодежных вокальных групп, диджеев, с популярной молодежной музыкой, игры, конкурсы. Ни один обряд, используемый на индуистском фестивале весны (красок Холи) на нашем мероприятии не используется", - заявила начальник городского управления культуры Ольга Каюрова.
По ее словам, никакой религиозной агитации на празднике не было. "На этом мероприятии дежурили сотрудники управления культуры и детской школы искусств 10, которые были от начала до конца и могут это подтвердить", - подчеркнула Каюрова.
Яркое торжество и древняя традиция: фестиваль Холи Мела в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Празднование состоялось в Центе индийской культуры.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
1 из 14

Празднование состоялось в Центе индийской культуры.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
2 из 14

Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.

Участница фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
3 из 14

На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
4 из 14

А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

Участник фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
5 из 14

Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
6 из 14

Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
7 из 14

Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
8 из 14

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
9 из 14

В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
10 из 14

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
11 из 14

Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

Участница фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
12 из 14

Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
13 из 14

Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
14 из 14

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 14

Празднование состоялось в Центе индийской культуры.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 14

Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 14

На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 14

А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 14

Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 14

Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 14

Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 14

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 14

Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14

Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 14

Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 14

Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеЯрославльОбщество
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