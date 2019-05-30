Власти Ярославля опровергли связь городского фестиваля красок с религией

Празднование состоялось в Центе индийской культуры.
Празднование состоялось в Центе индийской культуры.
Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.
Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.
На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.
На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.
А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.
А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.
Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.
Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.
Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.
Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.
В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.
Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.
Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.
Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
Празднование состоялось в Центе индийской культуры.
Особенность праздника в том, что участники осыпают друг друга разноцветными красками.
На фестивале в Москве провели также конкурс индийского танца.
А на индийском базаре можно было купить специи, одежду и украшения.
Участник фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Праздник весны Холи отмечают в Индии и других странах Южной Азии.
Праздновать приход весны начинают накануне полнолуния и продолжают весь следующий день.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
В этот день принято зажигать костры, символизирующие победу добра над злом.
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Индийский фестиваль проводят в российской столице в 13-й раз.
Участница фестиваля красок Холи-Мела в Москве.
Организаторы отмечают, что праздник помогает развивать дружеские отношения между двумя странами.
Фестиваль красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.