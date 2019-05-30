В Кремле уделили достаточно внимания докладу Мюллера, заявил Песков

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль уделил достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и результатам его работы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Думаю, что мы уже достаточно уделили внимания теме господина Мюллера и результатам его работы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о вчерашнем публичном выступлении Мюллера о вмешательстве России в выборы США, где он сказал, что якобы были систематические попытки вмешательства в выборы.
Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Расследование не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.