В Кремле уделили достаточно внимания докладу Мюллера, заявил Песков

Ну, я пошел: Мюллер закрыл "русское дело" и отправился на покой Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку и закрыл так называемое российское досье, из которого ни толка, ни сенсации так и не вышло. Один сплошной конфуз.