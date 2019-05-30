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РИА Новости

В Кремле уделили достаточно внимания докладу Мюллера, заявил Песков

12:46
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© AFP 2019 / Saul LoebРобер Мюллер
Робер Мюллер
© AFP 2019 / Saul Loeb
Робер Мюллер. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль уделил достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и результатам его работы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Думаю, что мы уже достаточно уделили внимания теме господина Мюллера и результатам его работы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о вчерашнем публичном выступлении Мюллера о вмешательстве России в выборы США, где он сказал, что якобы были систематические попытки вмешательства в выборы.
Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Расследование не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Вчера, 19:33
Ну, я пошел: Мюллер закрыл "русское дело" и отправился на покойСпецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку и закрыл так называемое российское досье, из которого ни толка, ни сенсации так и не вышло. Один сплошной конфуз.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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