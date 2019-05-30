В Кремле надеются, что выборы в США не вызовут "русофобских истерик"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле надеются, что русофобские истерики не лягут во главу угла новой президентской кампании в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выборы в США - это внутреннее дело США, мы лишь знаем, основываясь на опыте предыдущих электоральных циклов Соединенных Штатов, о том, что, как правило, они, к нашему сожалению, сопровождаются выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений, воспламенением новых русофобских, так сказать, истерик. Каждый раз хочется надеяться, что это не произойдет. Надеемся, что на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что ситуация с продлением договора СНВ не разрешится до выборов в США.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.