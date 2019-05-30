Песков назвал ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) является краеугольным камнем для международной безопасности, это необходимая тема для обсуждения между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ДСНВ, то, конечно, это краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики. Поэтому это тема, которая активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении", - заявил Песков журналистам.

Он отметил, что "это наше видение проблемы, оно неоднократно доводилось до сведения американских партнеров".

"В том числе об этом заходила речь и в ходе недавней беседы президента (РФ Владимира) Путина с госсекретарем (США Майком) Помпео", - добавил Песков.

В среду специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году,

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.