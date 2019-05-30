Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:41Z
https://ria.ru/20190530/1555100315.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155507/81/1555078151_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_2ed39447167bdc125d9f5ab3677731c4.jpg
РИА Новости

Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией

12:41
344
© Sputnik / Денис АслановАда Маршания
Ада Маршания
© Sputnik / Денис Асланов
Ада Маршания. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 мая – РИА Новости. Депутат от грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов" Ада Маршания считает, что нормализация отношений с Россией жизненно необходима для Грузии и Тбилиси должен сделать первый шаг для начала прямого диалога с Москвой.
"Мы, депутаты Грузии, тесно общаемся с нашим населением, всем известны наши многочисленные митинги с огромным количеством людей. Люди нам говорят, что, несмотря на то, что произошло, а произошло между нами много плохого, мы должны налаживать диалог с Россией. Наши страны не могут существовать друг без друга. Мы соседи, это наша судьба, это неизбежность. Это настолько фундаментально, адекватно, жизненно необходимо… Поэтому Грузия должна сделать первый шаг, так как именно мы потеряли свои территории", - заявила Маршания в интервью РИА Новости.
Саломе Зурабишвили
1 апреля, 18:15
Зурабишвили прокомментировала отношения России и Грузии
Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
"Альянс патриотов" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.
223030
Обсудить 0
РоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии
РИА
Новости
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
Делегация "Талибана" довольна результатами межафганской встречи в Москве
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель
Мужчина поджег себя у Белого дома
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что выборы в США не вызовут "русофобских истерик"
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Михаил Саакашвили
Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Президент Франции Эммануэль Макрон
Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния