Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией

ТБИЛИСИ, 30 мая – РИА Новости. Депутат от грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов" Ада Маршания считает, что нормализация отношений с Россией жизненно необходима для Грузии и Тбилиси должен сделать первый шаг для начала прямого диалога с Москвой.

"Мы, депутаты Грузии, тесно общаемся с нашим населением, всем известны наши многочисленные митинги с огромным количеством людей. Люди нам говорят, что, несмотря на то, что произошло, а произошло между нами много плохого, мы должны налаживать диалог с Россией. Наши страны не могут существовать друг без друга. Мы соседи, это наша судьба, это неизбежность. Это настолько фундаментально, адекватно, жизненно необходимо… Поэтому Грузия должна сделать первый шаг, так как именно мы потеряли свои территории", - заявила Маршания в интервью РИА Новости.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.