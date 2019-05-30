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РИА Новости

На межафганских переговорах в Москве согласовали совместное заявление

12:40
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХамид Карзай
Хамид Карзай
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Хамид Карзай. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Москве удовлетворены итогами консультаций, сторонам удалось согласовать совместное заявление, заявил участник переговоров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай.
"Очень хорошие, позитивные результаты. У нас были хорошие переговоры, хорошие встречи, у нас было совместное заключительное заявление. Мы уезжаем очень, очень счастливыми", - заявил Карзай журналистам по итогам встречи.
В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан". Изначальным поводом визита в Россию было участие в российско-афганской конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений России и Афганистана. Однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.
Москва
12:37
Представитель талибов заявил о прогрессе на переговорах в Москве
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Хамид КарзайАфганистанРоссияВ мире
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