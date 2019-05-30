На межафганских переговорах в Москве согласовали совместное заявление

"Очень хорошие, позитивные результаты. У нас были хорошие переговоры, хорошие встречи, у нас было совместное заключительное заявление. Мы уезжаем очень, очень счастливыми", - заявил Карзай журналистам по итогам встречи.

В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан". Изначальным поводом визита в Россию было участие в российско-афганской конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений России и Афганистана. Однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.