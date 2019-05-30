Представитель талибов заявил о прогрессе на переговорах в Москве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники межафганских переговоров достигли прогресса на встрече в Москве, намерены продолжить обсуждение ключевых вопросов, в том числе перемирия, на следующей встрече, заявил журналистам пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Мухаммад Сохейл Шахин.

"Мы обсудили перемирие, мы продолжим обсуждение. Мы также обсуждали другие важные вопросы. Мы достигли невероятного прогресса по некоторым вопросам и продолжим обсуждение на следующих переговорах", - заявил он журналистам.