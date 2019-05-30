Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:37Z
https://ria.ru/20190530/1555100042.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Представитель талибов заявил о прогрессе на переговорах в Москве

12:37
167
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники межафганских переговоров достигли прогресса на встрече в Москве, намерены продолжить обсуждение ключевых вопросов, в том числе перемирия, на следующей встрече, заявил журналистам пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Мухаммад Сохейл Шахин.
"Мы обсудили перемирие, мы продолжим обсуждение. Мы также обсуждали другие важные вопросы. Мы достигли невероятного прогресса по некоторым вопросам и продолжим обсуждение на следующих переговорах", - заявил он журналистам.
Службы безопасности Афганистана
1 мая, 15:49
США и "Талибан" хотят достичь соглашения о выводе войск
На вопрос о дате и месте следующей встречи он ответил, что "они будут согласованы".
500001
Обсудить 0
МоскваАфганистанВ мире
Рекомендуем
Хамид Карзай
На межафганских переговорах в Москве согласовали совместное заявление
РИА
Новости
Делегация "Талибана" довольна результатами межафганской встречи в Москве
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Вид на город Кабул в Афганистане
На межафганских переговорах в Москве договорились о будущем правительстве
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал возможные сроки рассмотрения проекта о приостановке ДРСМД
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Талибан" рассчитывает, что США скоро объявят вывод войск из Афганистана
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что выборы в США не вызовут "русофобских истерик"
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Лента новостейМолния