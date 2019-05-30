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РИА Новости

Кремль не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

12:36
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль пока не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы пока не получали никакого приглашения, по крайне мере, в Кремле. Я не знаю, передавалось ли что-то по дипканалам, но в Кремле мы пока ничего не получали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Ранее стало известно, что приглашение президенту РФ Владимиру Путину на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции.
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В посольстве РФ во Франции РИА Новости сообщили, что Россия получила приглашение на торжества, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.
В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства.
Пять лет назад президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.
Нынешний президент США Дональд Трамп, как сообщали американские СМИ, заявлял, что посетит Нормандию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск во Франции.
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