Кремль не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль пока не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы пока не получали никакого приглашения, по крайне мере, в Кремле. Я не знаю, передавалось ли что-то по дипканалам, но в Кремле мы пока ничего не получали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

Ранее стало известно, что приглашение президенту РФ Владимиру Путину на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции.

В посольстве РФ во Франции РИА Новости сообщили, что Россия получила приглашение на торжества, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.

В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства.

Пять лет назад президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.