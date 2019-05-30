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РИА Новости

В Кремле призвали аккуратнее относиться к разного рода статданным

12:32
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле призывают аккуратнее относиться к разного рода статданным, они волатильны и зачастую меняются уже на следующий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.
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"Что касается различных позиций, которыми манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики, то, скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать эти данные", - сказал Песков журналистам.
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