В Кремле призвали аккуратнее относиться к разного рода статданным

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле призывают аккуратнее относиться к разного рода статданным, они волатильны и зачастую меняются уже на следующий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.

"Что касается различных позиций, которыми манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики, то, скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать эти данные", - сказал Песков журналистам.