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РИА Новости

СК в Краснодаре проверит методы обучения грудничков плаванию

12:30
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Следователи проверят методы и условия проведения тренировок по плаванию для младенцев в одном из центров в Краснодаре после появления в СМИ и соцсетях видео одного из занятий, которое вызвало общественный резонанс, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина проводит тренировку по плаванию для грудного ребенка, в ходе которой сильно и резко крутит и поворачивает младенца в воде и под водой. Позже ролик показали в эфире федеральных телеканалов.
"В рамках проверки будут изучены методы и условия проведения тренировок для младенцев", - сообщает СУСК.
Ведомство уточняет, что инициировало передачу соответствующих материалов для проверки из полиции.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что полиция в настоящее время уточняет место происшествия и устанавливает возможных очевидцев события.
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Следственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
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