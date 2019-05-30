СК в Краснодаре проверит методы обучения грудничков плаванию

КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Следователи проверят методы и условия проведения тренировок по плаванию для младенцев в одном из центров в Краснодаре после появления в СМИ и соцсетях видео одного из занятий, которое вызвало общественный резонанс, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина проводит тренировку по плаванию для грудного ребенка, в ходе которой сильно и резко крутит и поворачивает младенца в воде и под водой. Позже ролик показали в эфире федеральных телеканалов.

"В рамках проверки будут изучены методы и условия проведения тренировок для младенцев", - сообщает СУСК.

Ведомство уточняет, что инициировало передачу соответствующих материалов для проверки из полиции.