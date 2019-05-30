В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что подросток отравился алкоголем и впал в кому… Сотрудники ПДН проводят проверку", - сказал он.
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Как сообщает информационный сайт DonDay со ссылкой на источник, четверо подростков отмечали окончание учебного года, распивая 70-градусный абсент. После нескольких рюмок 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание. В больнице у него диагностировали отравление.