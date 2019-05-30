В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.