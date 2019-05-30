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РИА Новости

Минобороны оспорило снижение взыскания с "Северной верфи"

12:15
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпуск на воду корвета "Гремящий" на Северной верфи в Санкт-Петербурге
Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Спуск на воду корвета "Гремящий" на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу Минобороны РФ на снижение взыскания с петербургского судостроительного завода "Северная верфь" в пользу военного ведомства почти в 200 раз, до 2,3 миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
"Министерство обороны Российской Федерации — апелляционная жалоба (на решение арбитражного суда Москвы от 25 марта — ред.)", - сообщается в карточке дела, где пока не уточняется дата слушаний в суде второй инстанции.
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Согласно материалам дела, Минобороны в суде настаивало на взыскании с "Северной верфи" 453,9 миллионов рублей неустойки по госконтракту на поставку судов тылового обеспечения. Этот контракт на общую сумму 11,7 миллиардов рублей был заключен в июне 2012 года и предусматривал поставку трех судов. Первое из них передано Северному флоту в сентябре 2018 года, уточняется материалах дела.
Как отметил суд первой инстанции, Минобороны рассчитало взыскиваемую неустойку за период с 26 ноября 2017 года по 26 апреля 2018 года, исходя из общей стоимости контракта. Арбитраж в свою очередь счел необходимым рассчитывать неустойку на базе стоимости первого судна заказа с учетом его готовности к ноябрю 2017 года на 98%.
"Размер неустойки за период с 26 ноября 2017 года по 26 апреля составляет 3,026 миллионов рублей... Суд полагает справедливым и обоснованным размер неустойки в сумме 2,335 миллионов рублей", - отмечается в решении арбитража Москвы, которое сейчас оспаривает министерство обороны.
По данным картотеки арбитражных дел, арбитраж Москвы также 5 июля рассмотрит иск министерства обороны к "Северной верфи" на 410,37 миллиона рублей. Также 4 июня пройдут слушания по аналогичному иску на 693,5 миллионов рублей.
"Северная верфь" входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), созданную в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
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Северная верфьРоссияЭкономика
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