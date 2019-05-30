В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет облачно, местами возможен дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области - от плюс 23 до плюс 28. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.