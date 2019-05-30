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РИА Новости

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

12:05
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 31 мая, из-за высокой пожароопасности, сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет облачно, местами возможен дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области - от плюс 23 до плюс 28. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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