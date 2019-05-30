Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

На кадрах можно рассмотреть, как одно судно проходит под мостом, за ним следует другой корабль, после чего в условиях плохой видимости они сталкиваются.

Ранее сообщалось, что в Будапеште опрокинулся и затонул катер, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, еще 21 числятся пропавшими без вести.