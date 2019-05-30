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РИА Новости

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

11:53
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
На кадрах можно рассмотреть, как одно судно проходит под мостом, за ним следует другой корабль, после чего в условиях плохой видимости они сталкиваются.
Ранее сообщалось, что в Будапеште опрокинулся и затонул катер, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, еще 21 числятся пропавшими без вести.
По данным агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы.
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