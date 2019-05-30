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РИА Новости

V Примаковские чтения пройдут в Центре международной торговли Москвы

11:55
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© пресс-служба Центра международной торговлиV Примаковские чтения пройдут в Центре международной торговли Москвы
V Примаковские чтения пройдут в Центре международной торговли Москвы
© пресс-служба Центра международной торговли
МОСКВА, 30 мая - Пресс-служба Центра международной торговли. В ЦМТ Москвы 10-11 июня состоится одно из главных событий в России, посвященных геополитическим вопросам – Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". В этом году он пройдет в пятый раз.
Организаторами мероприятия выступают ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Центр международной торговли Москвы и Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Института востоковедения РАН, компаний "ФосАгро" и "НОРНИКЕЛЬ", "Газпромбанка" и "Рособоронэкспорта".
В этом году в Форуме примут участие более 80 ведущих зарубежных экспертов из 29 стран и более 600 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов. В их числе: министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Констанстин Косачев, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, директор Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы (Джорджтаунский университет) Анжела Стент и другие.
Главная тема 2019 года – "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?" В двухдневной программе мероприятия запланированы восемь сессий, на которых участники рассмотрят пути стабилизации положения на Ближнем Востоке, нарастание противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, контроль над вооружениями, роль Европейского союза на геополитической арене, а также новое противоборство держав и другие вопросы.
2019 – год празднования 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. Гуманитарному наследию великого ученого, политика и дипломата будет посвящена специальная сессия Форума.
Напомним, в начале 2019 года впервые на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялся выездной круглый стол Примаковских чтений "Россия, Запад и остальной мир", который был посвящен осмыслению вызовов и угроз, стоящих перед современным миром. На этом круглом столе выступили Министр иностранных дел России С.В. Лавров, Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации К.И. Косачев, директора ведущих мировых экспертных центров (Think Tanks) из России, Германии, Италии, Индии, США, Франции.
По итогам 2018 года Примаковские чтения сохранили 7-ю позицию среди наиболее значимых мировых конференций, посвященных мировой экономике, международным отношениям и безопасности, авторитетного рейтинга Глобальной программы изучения "мозговых центров" Пенсильванского университета.
Подробнее о мероприятии.
Контакты пресс-центра Форума: 8 (495) 258 16 45, press@wtcmoscow.ru
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