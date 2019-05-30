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РИА Новости

Шойгу отметил роль российских и японских военных для безопасности АТР

11:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Военные России и Японии вносят существенный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьёзный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в четверг, выступая на заседании российско-японского двустороннего диалога между министрами иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2".
По оценке министра, "в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться".
Шойгу сообщил, что ранее в четверг они с главой военного ведомства Японии Такэси Ивая "подробно обсудили состояние сотрудничества в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации".
"Разговор получился откровенным", - заявил Шойгу.
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
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Глава минобороны Японии обсудил с Шойгу Северную Корею
Он отметил также, что рассчитывает на "плодотворные и содержательные дискуссии".
Министр поблагодарил японских партнёров "за прекрасную организацию" идущих в Токио консультаций.
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Сергей ШойгуЯпонияРоссияБезопасность
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