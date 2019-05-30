Шойгу отметил роль российских и японских военных для безопасности АТР

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Военные России и Японии вносят существенный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьёзный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в четверг, выступая на заседании российско-японского двустороннего диалога между министрами иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2".

По оценке министра, "в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться".

Шойгу сообщил, что ранее в четверг они с главой военного ведомства Японии Такэси Ивая "подробно обсудили состояние сотрудничества в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации".

"Разговор получился откровенным", - заявил Шойгу.

Он отметил также, что рассчитывает на "плодотворные и содержательные дискуссии".