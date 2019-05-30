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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девочки, на которую в Вольске напал подросток

11:30
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской областиСледователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской области
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние девочки, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска Саратовской области, остается стабильным, без изменений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областного минздрава.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка после нападения в школе во вторник на скорой была доставлена в реанимацию Вольской районной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести, а затем в тот же день на самолете санавиации эвакуирована в Саратов, где ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По данным областного Минздрава на среду, состояние девочки стабилизировалось, она оставалась в среднетяжелом состоянии.
"(Состояние) стабильное, без ухудшений. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что девочке нанесена не только физическая, но очень сильная психологическая травма. По ее словам, родители находятся рядом с ребенком в больнице, а после медицинского лечения ей потребуется помощь психологов.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, он арестован. Обвиняемый в суде при избрании меры пресечения не признал вину в покушении на убийство.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, юноша с 2017 года состоит на учете у психиатра, учится плохо.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
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