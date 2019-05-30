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РИА Новости

Главы стран ЕАЭС подписали договор об общем рынке электроэнергии

11:19
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© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
© Радио Sputnik, Олег Обухов
МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Главы государств-членов ЕАЭС подписали международный договор об общем электроэнергетическом рынке союза, сообщается на сайте министерства энергетики Белоруссии.
"Двадцать девятого мая в Нур-Султане (Казахстан) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Ожидается, что оно вступит в силу не позднее 1 июля.
В документе говорится, что договор включает в себя протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, который определяет правовые основы формирования, функционирования общего электроэнергетического рынка, предусматривает соответствующие полномочия органов ЕАЭС, уполномоченных государственных органов государств-членов. Также определены положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке союза, регулировании и контроле их деятельности.
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По данным Минэнерго, предполагается утверждение правил взаимной торговли электрической энергией, правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии, правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений, правил информационного обмена. Функционирование общего электроэнергетического рынка предполагается с даты вступления в силу перечисленных правил. Протокол о рынке определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка Союза: до создания общего рынка газа союза и после его создания.
До создания общего рынка газа каждое государство-член, в соответствии со своим национальным законодательством, может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в общем электроэнергетическом рынке союза, пояснили в министерстве. "После начала функционирования общего рынка газа союза, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке союза отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка", - отметили там.
В сообщении подчеркивается, что результатами реализации международного договора явятся обеспечение свободы движения электрической энергии, повышение энергетической безопасности государств-членов союза.
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