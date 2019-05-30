Главы стран ЕАЭС подписали договор об общем рынке электроэнергии

МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Главы государств-членов ЕАЭС подписали международный договор об общем электроэнергетическом рынке союза, сообщается на сайте министерства энергетики Белоруссии.

"Двадцать девятого мая в Нур-Султане (Казахстан) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Ожидается, что оно вступит в силу не позднее 1 июля.

В документе говорится, что договор включает в себя протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, который определяет правовые основы формирования, функционирования общего электроэнергетического рынка, предусматривает соответствующие полномочия органов ЕАЭС, уполномоченных государственных органов государств-членов. Также определены положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке союза, регулировании и контроле их деятельности.

По данным Минэнерго, предполагается утверждение правил взаимной торговли электрической энергией, правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии, правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений, правил информационного обмена. Функционирование общего электроэнергетического рынка предполагается с даты вступления в силу перечисленных правил. Протокол о рынке определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка Союза: до создания общего рынка газа союза и после его создания.

До создания общего рынка газа каждое государство-член, в соответствии со своим национальным законодательством, может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в общем электроэнергетическом рынке союза, пояснили в министерстве. "После начала функционирования общего рынка газа союза, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке союза отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка", - отметили там.