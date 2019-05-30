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РИА Новости

РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"

11:06
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) представила на общественное обсуждение проект второго национального стандарта для "интернета вещей", определяющего протокол для обмена данными для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением, сообщили РИА Новости в компании.
Стандарт "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением" разработан техническим комитетом "Кибер-физические системы" при Росстандарте при участии РВК и Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ).
Он определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной особенностью данного протокола является высокая энергоэффективность, возможность передачи данных на большие расстояния, способность поддерживать двунаправленную связь, а также гибкая адаптация полосы пропускания. Стандарт также поддерживает российские криптографические алгоритмы, что обеспечит необходимый уровень безопасности передачи данных.
"Это уже второй, и что важно – также открытый, национальный стандарт интернета вещей, разрабатываемый в России. В отличие от первого, разработанного на базе ТК "Кибер-физические системы" стандарта российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN. Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему миру, поэтому ее формализация на прозрачных условиях в национальном поле крайне важна", — приводятся в сообщении слова руководителя программ РВК, председателя ТК "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.
"Проект стандарта LoRaWAN представлен для публичного обсуждения, которое продлится в течение трех месяцев. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в техническом комитете "Кибер-физические системы" и внесен на утверждение в Росстандарт", - отмечается в сообщении.
28 мая, 16:20
РВК запустила новые программы помощи технологическим компаниям
Согласно сообщению, российский рынок интернета вещей растет ежегодно в диапазоне 15-20% и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Технологии IoT входят в число "сквозных технологий" Национальной технологической инициативы и программы "Цифровая экономика".
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