РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) представила на общественное обсуждение проект второго национального стандарта для "интернета вещей", определяющего протокол для обмена данными для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением, сообщили РИА Новости в компании.

Стандарт "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением" разработан техническим комитетом "Кибер-физические системы" при Росстандарте при участии РВК и Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ).

Он определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной особенностью данного протокола является высокая энергоэффективность, возможность передачи данных на большие расстояния, способность поддерживать двунаправленную связь, а также гибкая адаптация полосы пропускания. Стандарт также поддерживает российские криптографические алгоритмы, что обеспечит необходимый уровень безопасности передачи данных.

"Это уже второй, и что важно – также открытый, национальный стандарт интернета вещей, разрабатываемый в России. В отличие от первого, разработанного на базе ТК "Кибер-физические системы" стандарта российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN. Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему миру, поэтому ее формализация на прозрачных условиях в национальном поле крайне важна", — приводятся в сообщении слова руководителя программ РВК, председателя ТК "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.

"Проект стандарта LoRaWAN представлен для публичного обсуждения, которое продлится в течение трех месяцев. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в техническом комитете "Кибер-физические системы" и внесен на утверждение в Росстандарт", - отмечается в сообщении.