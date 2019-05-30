Путин отметил профессионализм и преданность делу космонавта Леонова

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем знаменитого советского космонавта Алексея Леонова, отметив его высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

30 мая Леонову исполнилось 85 лет.

"Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей", - говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, президент отметил многогранную общественную, просветительскую и творческую деятельность Леонова.

"Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения вселенной", - подчеркнул глава государства.

Также Путин пожелал Леонову бодрости духа, здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что указом президента Леонов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в скафандре. В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадки на ее поверхность. Он должен был стать первым человеком, ступившим на лунную поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".

В июне 1971 года Леонову предстояло стать войти в первый экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", однако из-за болезни коллеги по экипажу Валерия Кубасова, экипаж сменили на дублеров. Дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев при возвращении со станции на Землю погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".