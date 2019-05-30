Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:58Z
https://ria.ru/20190530/1555094665.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149165/61/1491656165_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_3eed5be800d5f9a94a011fce13d3854c.jpg
РИА Новости

Путин отметил профессионализм и преданность делу космонавта Леонова

10:58
465
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем знаменитого советского космонавта Алексея Леонова, отметив его высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
30 мая Леонову исполнилось 85 лет.
Космонавт Алексей Леонов
10:30
Космонавт Леонов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
"Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей", - говорится в тексте телеграммы.
Кроме того, президент отметил многогранную общественную, просветительскую и творческую деятельность Леонова.
"Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения вселенной", - подчеркнул глава государства.
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
10:02
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта ЛеоноваКосмонавту Алексею Леонову, дважды Герою Советского Союза исполнилось 85 лет. 18 марта 1965 года он первым в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым.
Также Путин пожелал Леонову бодрости духа, здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что указом президента Леонов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в скафандре. В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадки на ее поверхность. Он должен был стать первым человеком, ступившим на лунную поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".
В июне 1971 года Леонову предстояло стать войти в первый экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", однако из-за болезни коллеги по экипажу Валерия Кубасова, экипаж сменили на дублеров. Дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев при возвращении со станции на Землю погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".
В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
800001
Обсудить 1
Виктор ПацаевАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинСССРРИА Наука
Рекомендуем
В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате
РИА
Новости
В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны
Космонавт Алексей Леонов
Космонавт Леонов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Далай-лама
Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
Путин наградил Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Экс-депутат красноярского горсовета получил семь лет колонии за взятки
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Приморца, спасшего детей при пожаре, наградили благодарственным письмом СК
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Далай-лама
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния