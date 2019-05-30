Пресс-конференция о развитии Иракского Курдистана при новом президенте

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31 мая в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Иракский Курдистан: перспективы развития региона при новом президенте ".