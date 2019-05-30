Пресс-конференция о развитии Иракского Курдистана при новом президенте

Участники:
- представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави БАБАКР;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль ДЮРРЕ.
28 мая Парламент Иракского Курдистана избрал Нечирвана Барзани президентом региона. Какие первоочередные задачи стоят перед руководителем автономии? Как будут развиваться отношения между Эрбилем и Багдадом?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави БАБАКР;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль ДЮРРЕ.
28 мая Парламент Иракского Курдистана избрал Нечирвана Барзани президентом региона. Какие первоочередные задачи стоят перед руководителем автономии? Как будут развиваться отношения между Эрбилем и Багдадом?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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