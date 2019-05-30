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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии Иракского Курдистана при новом президенте

10:54
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31 мая в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Иракский Курдистан: перспективы развития региона при новом президенте ".
Участники:
- представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави БАБАКР;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль ДЮРРЕ.

28 мая Парламент Иракского Курдистана избрал Нечирвана Барзани президентом региона. Какие первоочередные задачи стоят перед руководителем автономии? Как будут развиваться отношения между Эрбилем и Багдадом?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
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