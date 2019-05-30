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РИА Новости

Экс-депутат красноярского горсовета получил семь лет колонии за взятки

10:57
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КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска в четверг признал виновным бывшего депутата горсовета Аркадия Волкова в получении взяток и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере). Депутат задержан в начале апреля и арестован на два месяца. Позже суд продлил ему меру пресечения до начала октября, а затем его поместили под домашний арест.
"Суд приговорил Волкова к лишению свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима...Арестовать его немедленно в зале суда", - сказала представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
Вчера, 04:33
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Ранее СК сообщал, что депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект "Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова" по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора "КрасТЭК" трудоустроить трех сотрудников, взамен пообещав компании покровительство, а в случае отказа — создать препятствия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов, считает следствие.
По данным СК, руководитель дал свое согласие и трудоустроил в феврале 2016 года двух сотрудников — бывшую помощницу депутата и его знакомого, а в июне — еще одного мужчину. Всего сотрудникам было выплачено за год работы более 430 тысяч рублей, считает следствие.
В июне 2016 года Волков при обсуждении вопроса о схеме теплоснабжения Красноярска до 2033 года инициировал изменения в проект, позволяющие не исключать из схемы теплоснабжения одну из котельных ООО "КрасТЭК", которую планировалось закрыть, заявляет СК.
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