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РИА Новости

В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате

10:54
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ТАЛЛИН, 30 мая - РИА Новости. Трубу с аммиаком прорвало на на мясоперерабатывающем комбинате предприятия HKScan Estonia в поселке Табасалу под Таллином, эвакуированы около 200 человек, сообщила в четверг пресс-служба спасательного департамента республики.
"На расположенном в Табасалу производстве промышленного концерна HKScan Estonia в четверг лопнула аммиачная труба, примерно 200 работников были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты по ликвидации последствий химического загрязнения", - говорится в сообщении.
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Аммиак при остром отравлении поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход.
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ЭстонияТаллинПроисшествия
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