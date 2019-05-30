В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате

ТАЛЛИН, 30 мая - РИА Новости. Трубу с аммиаком прорвало на на мясоперерабатывающем комбинате предприятия HKScan Estonia в поселке Табасалу под Таллином, эвакуированы около 200 человек, сообщила в четверг пресс-служба спасательного департамента республики.

"На расположенном в Табасалу производстве промышленного концерна HKScan Estonia в четверг лопнула аммиачная труба, примерно 200 работников были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты по ликвидации последствий химического загрязнения", - говорится в сообщении.