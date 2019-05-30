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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские военнослужащие приедут на реабилитацию в Крым

10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии, получившие ранения, пройдут реабилитацию в Крыму, предварительный список составлен, сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправилась на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения срочных операций.
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Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии
"В рамках договоренностей, достигнутых между Крымом и Сирией, кроме всего прочего обсуждался вопрос оказания реабилитации для граждан САР, которые в результате ранений получили непоправимый вред здоровью. Конечно же, основная часть - это дети. Кроме того, нашей стороне передали список из 120 человек, это раненые, которые лечились в военном госпитале Сирии", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, минздрав Крыма изучит список и предоставит возможности по реабилитации раненых.
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