Сирийские военнослужащие приедут на реабилитацию в Крым

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправилась на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения срочных операций.

"В рамках договоренностей, достигнутых между Крымом и Сирией, кроме всего прочего обсуждался вопрос оказания реабилитации для граждан САР, которые в результате ранений получили непоправимый вред здоровью. Конечно же, основная часть - это дети. Кроме того, нашей стороне передали список из 120 человек, это раненые, которые лечились в военном госпитале Сирии", - сказала РИА Новости Поклонская.