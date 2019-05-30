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РИА Новости

Крушение Ми-8 на Украине расследуют по статье "нарушение правил полетов"

10:51
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8Вертолет Ми-8 ВС Украины
Вертолет Ми-8 ВС Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8
Вертолет Ми-8 ВС Украины . Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА новости. Расследованием катастрофы вертолета Ми-8, который разбился в Ровенской области во время учений, занимается Госбюро расследований (ГБР) Украины, причины инцидента пока не известны, говорится в сообщении ведомства.
Ранее пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил о крушении вертолета Ми-8, погибли четыре члена экипажа.
"Следователи Хмельницкого теруправления ГБР расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в военной части А2595 проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около трех километров от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.
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"В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы. Уголовное производство расследуется по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов)", - говорится в сообщении.
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