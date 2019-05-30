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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия

10:39
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Продолжит ли мир существовать, станет ясно в ближайшие восемьдесят лет, считает Далай-лама.
"В сегодняшнем мире есть проблемы, которые находятся вне нашего контроля. Например, такая серьезная проблема как глобальное потепление. Недавно я встречался с учеными, среди которых был один лауреат Нобелевской премии в области химии с Тайваня. Он сказал, что вопрос о том, продолжит наш мир существовать или нет, решится в ближайшие восемьдесят лет", - сказал Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
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По его словам, необходимо "серьезно озаботиться вопросами экологии". "Сегодня все больше и больше людей задумываются о сохранении окружающей среды, и это хороший знак", - считает Далай-лама.
"И еще. Сколько человек погибает от рук других людей! Если бы с самого начала люди убивали друг друга, как это делают сегодня, то нам было бы не о чем беспокоиться – человечество исчезло бы с лица земли", - отметил буддийский лидер, призвав всех к развитию сострадания и к миру.
Он отметил, что в целом он не разочарован в человечестве и с оптимизмом смотрит в будущее.
Читайте полный текст интервью >>
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